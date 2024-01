Né Milan, né Juve e né Napoli: Popovic verso la Bundesliga

Prima il Milan, poi la Juve e quindi il Napoli in collaborazione con il Frosinone. Eppure per Matija Popovic, talento classe 2006 svicolatosi dal Partizan Belgrado, la Serie A potrebbe essere stata soltanto l'occasione per una vacanza italiana.



Secondo quanto riportato da Sky Germania, infatti, dopo che l'affare col Milan è sfumato, oltre a Juve e Napoli si è mosso concretamente su di lui anche il Bayern Monaco che in queste ore, nonostante le resistenze per le numerose commissioni necessarie a mettere sotto contratto il ragazzo, sta comunque accelerando per chiudere.