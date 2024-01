Né Roma, né Napoli: Caglar Soyuncu lascia l'Atletico Madrid e va al Fenerbahce, accordo UFFICIALE

Acuerdo con el @Fenerbahce para la cesión de Çağlar Söyüncü hasta la conclusión de la presente temporada.



¡Te deseamos mucha suerte en este nuevo reto! pic.twitter.com/meLxVcDFyC — Atlético de Madrid (@Atleti) January 29, 2024

Lo aveva corteggiato la, ci aveva pensato iled era stato accostato anche al, ma perc'è un altro destino: il ritorno in Turchia.- L'ha infatti ufficializzato l'accordo con ilper il trasferimento del difensore classe '96.- Come annunciato dai colchoneros, si tratta di un arrivederci per Soyuncu: il difensore centrale passa al club di Istanbul con la formula del. Non è stato riferito l'inserimento di un'opzione di riscatto in favore del Fenerbahce.- La prima parte di stagione è stata altamente deludente per Soyuncu: solo, 6 in Liga di cui una da titolare, 2 in UEFA Champions League non dal 1' e una da titolare in Coppa del Re, per meno di 250 minuti totali.- Soyuncucon cui ha giocato per cinque stagioni dal 2018 al 2023. Prima dell'esperienza in Premier League con le Foxes, si era messo in luce in Germania con il, che nel 2016 lo aveva acquistato dai turchi dell'