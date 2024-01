Nè Roma, né Napoli: Soyuncu vuole solo il Fenerbahce

La Roma e il Napoli ci hanno provato a lungo nel corso di questo mercato per provare a portare in Italia Caglar Soyuncu, centrale turco classe 1996, arrivato la scorsa estate a titolo gratuito dal Leicester all'Atletico Madrid.



Quest'anno con Simeone non sta però trovando spazio, con solo 9 presenze all'attivo in tutte le competizioni e, anche per questo, sta spingendo per dire addio.



I contatti ci sono stati con numerosi club, ma ora in pole position c'è il Fenerbahce che con il giocatore ha già trovato un'intesa. Resta da chiudere l'accordo fra club con il giocatore che ha chiesto all'Atletico di abbassare le pretese per agevolare l'addio anche in vista dell'Europeo.