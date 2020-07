À circonstances exceptionnelles, dispositions exceptionnelles. Pour la première fois de son histoire, débutée en 1956, le #Ballondor France Football ne sera pas attribué en 2020, faute de conditions équitables suffisantes. https://t.co/LgRr8GCuKD pic.twitter.com/Z1x3L3QBGV — France Football (@francefootball) July 20, 2020

Per la prima dal 1956,L'organizzazione ha comunicato infatti che, che ha cambiato, rivoluzionato e in parte fermato il calcio europeo,in particolare perché, in assenza di grandi competizioni per nazionali, tanto hype sarebbe stato dato ai risultati ottenuti con i club. E soprattuttodi una saga che, soltanto un anno fa, aveva visto l'attaccante del Barcellona portarsi in vantaggio sull'asso della Juventus per 6 a 5 titoli vinti dal 2008 a oggi."Crediamo che un anno così particolare non possa essere trattato come uno normale. Da una prospettiva sportiva, i mesi di gennaio e febbraio sugli undici che in genere servono per formare un'opinione e decidere chi solleverà il trofeo, sono pochi. Per cui, l'uguaglianza che prevale per questo titolo non sarebbe stata garantita. Per evitare calcoli e proiezioni, abbiamo deciso per la meno peggio delle alternative".​Oltre al Pallone d'Oro maschilee, e non saranno assegnati neanche il(miglior giovane) e il(miglior portiere). Sarà invece selezionatadella stagione con la giuria che voterà tra una lista che sarà stilata dalla redazione di France Football.