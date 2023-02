Vinicius? No. Neymar? Macché! Salah? Neppure a parlarne.

Il giocatore che subisce più falli in Europa non è una stella di prima grandezza di un top club, bensì il numero 10 del Parma: Franco Vazquez.



Secondo una statistica riportata da Goal.com, il trequartista italo-argentino, protagonista di una seconda giovinezza in maglia ducale, è colui che più spesso è stato fermato con le cattive dai rivali nei principali campionati del vecchio continente. Fino ad oggi sono infatti ben 104 i falli subiti dall'ex Palermo, unico in questa speciale classifica che tiene conto dei cinque principali tornei nazionali e delle relativi seconde serie ad aver sfondato quota cento.



Alle sue spalle, ma molto distanziato, il giovane brasiliano del Real Madrid, fermo per il momento ad 84. In terza posizione, infine, a pari merito con Neymar spicca la punta del Montpellier, Téji Savanier.