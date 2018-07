Croazia, Messico, la Russia padrona di casa, il Brasile clamorosamente eliminato, e ancora... Inghilterra, il favoloso Belgio, la Colombia, Corea e Portogallo; queste sono solo alcune delle nazionali rappresentate da stupende ragazze che vedrete nella fotogallery di oggi!



Continua dunque anche per questo weekend la rassegna dedicata alle tifose 'mondiali': molte di loro sono immortalate sugli spalti di Russia 2018 intente a tifare la loro Nazionale, altre semplicemente con indosso i colori del proprio Paese; ci sono quelle un tantino più impostate, così come quelle più 'naturali', ma sono tutte bellissime, coloratissime, sorridenti e da capogiro.



La settimana scorsa ha trionfato il Belgio, quest'oggi qual è la vostra preferita?

Come sempre non vi resta che votarla lasciando un commento e la prossima settimana alla più acclamata dedicheremo la nostra copertina.

Buona visione!