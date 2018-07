Archiviato il Mondiale e le sue bellezze stratosferiche sugli spalti che abbiamo ammirato e rimirato, per la rubrica tutta rosa del weekend tornano le 'nostre' tifose più belle.



In attesa del campionato, fonte di grande ispirazione è il mercato, in special modo quello bianconero: non a caso quest'oggi il gruppo più numeroso è quello delle juventine, scatenate ed entusiaste per l'arrivo di CR7, e come dargli torto?

Rispondono a colpi di selfie le interiste e le rossonere, che anche al mare o in palestra non dimenticano di sfoggiare i colori della loro squadra del cuore!



Alcune più sexy, altre più spontanee, ma tutte bellissime, pertanto... qual è la vostra preferita? Votatela nella sezione commenti e alla ragazza che avrà raccolto più consensi dedicheremo la copertina della prossima settimana.

E voi, carissime ragazze, signore e signorine, mandateci le vostre foto che posteremo anche sul nostro canale Instagram e non dimenticate di taggarle con l'hashtag #TifoseCM.