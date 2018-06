Arriva il weekend e come di consueto la rubrica tutta rosa dedicata alle 'tifose'.

La settimana scorsa vi abbiamo proposto una carrellata sulle bellezze che stanno fortunatamente allietando questo Mondiale per noi così infelice. Tra le tante foto a ricevere più consensi è stata una splendida ragazza belga da voi giudicata non appariscente come altre, ma semplicemente intenta a tifare i colori della sua Nazionale: eccola pertanto in copertina!



Oggi continuiamo a scoprire le meraviglie che negli ultimi sette giorni hanno campeggiato sugli spalti di Russia 2018 e non solo... anche alcune 'tifose' che hanno postato su Instagram le loro foto con indosso i colori patriottici. Tante le Nazionali presenti: dalla Russia all'Argentina, dal Brasile al Messico, passando per la Svizzera e la Francia!



Sono tutte bellissime, coloratissime, sorridenti e da capogiro, alcune magari più impostate, altre più naturali: qual è la vostra preferita? Come sempre non vi resta che votarla lasciando un commento e la prossima settimana alla più acclamata dedicheremo la nostra copertina.

Buona visione!