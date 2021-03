Come spesso capita da un po’ di tempo a questa parte,. Prendete ciò che ha dettol’altro giorno su due grandi attaccanti bianconeri:. Meglio Cristiano di Paulo, insomma, per costruire il futuro.Uno è oggettivamente alla fine della carriera; l’altro è nel pieno del suo percorso nel calcio. Uno ormai non rappresenta più un valore economico, anzi; l’altro avrebbe una valutazione di mercato elevatissima se non lo avessero fatto arrivare a questo punto della stagione. E alloraSi dirà: ma Cristiano è più forte. Vero:e non si avvicinerà mai ai trionfi (anche personali) dei due fenomeni degli ultimi 15 anni. Resta, però,, come ce ne sono pochi nel calcio europeo. Lo ha dimostrato nelle stagioni scorse (non quest’anno a causa degli infortuni), anche quando era molto più giovane di adesso. E nell’ultimo campionato è stato premiato come miglior calciatore., Ronaldo escluso.anche in considerazione dell’età di Cristiano. Chiede un ingaggio altissimo? Forse, quando la scadenza era lontana. Adesso però a questo errore la Juve deve rimediare: fatelo firmare, costruite la squadra del futuro attorno a Dybala. La Juve non ha la disponibilità economica per andare a comprare qualche fenomeno che lo sostituisca, e la scelta tra l’altro sarebbe limitatissima.e anzi - dopo averlo trattato per anni come un calciatore quasi normale -. Non se ne pentirà.@steagresti