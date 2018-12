Pavel Nedved, vice presidente della Juve, ha parlato a JTv: "La sfida più interessante? Ed equilibrata. Loro difficilmente prendono molti gol. Tanta difesa e poi davanti sanno fare male. Vediamo, credo che siamo pronti.



Stiamo dimostrando in Champions e in campionato. Ovviamente la Champions è una competizione dove devi avere anche fortuna, ma sono fiducioso.



Atletico? Non è europea, è più italiana. Difende bene e difficilmente prende gol. Vedo una partita con poche reti, sarà una difficoltà in più.



Wanda Metropolitano? Speriamo noi di tornarci, ma anche loro di giocarci la finale.



Cosa mi è piaciuto? La solidità. Anche girando gli uomini di tutta la rosa abbiamo fatto bene, e i numeri del campionato sono impressionanti. In Champions due sconfitte che ci stanno, soprattutto quando non fa male. Quindi complimenti a ragazzi".