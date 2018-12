Pavel Nedved senza mezze misure. Il vicepresidente della Juventus ha parlato a DAZN prima del derby e ha mandato una stoccata al nuovo amministratore delegato dell’Inter Marotta: “Sì, è strano vederlo all'Inter. E' un grande professionista, ma forse non è mai stato juventino”.



DERBY - “Una partita molto importante per entrambe le squadre, noi vogliamo continuare la nostra corsa per il titolo, loro hanno un buon piazzamento per l'Europa. Un match difficile, spero che sarà un bello spettacolo per tutti quanti. Snodo decisivo? Ha ragione Allegri. E' una partita tosta, il loro allenatore sa preparare le partite, loro sono belli tosti fisicamente e sentono il derby in modo particolare".