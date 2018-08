Dopo la classica amichevole di Villar Perosa, Pavel Nedved ha parlato a Jtv della nuova stagione che aspetta la Juventus: "L'ho vissuta già tante volte quest'atmosfera, è una sensazione bellissima, unica. Qui devi capire cosa significa la Juventus, quando sei un nuovo giocatore. È una giornata speciale e i tifosi speciali te lo fanno capire. I tifosi qua sono calorosi, capiscono subito di che pasta sono fatti i giocatori nuovi. Sono contento di trascorrere questa giornata insieme alla famiglia Agnelli ed Elkann, loro sono la Juve".



SUGLI AGNELLI - "Il discorso del presidente? Da giocatore provavo dei brividi, sapevo cosa significava la famiglia Agnelli in Italia e per la Juve, ti dava molta carica. È speciale essere qua, tutti i giocatori lo sentono dal primo giorno".



SU CR7 - "È ulteriormente confermato il passo avanti della Juve fra le big d'Europa. Che siamo riusciti a portare Ronaldo qui alla Juve è una cosa eccezionale, ci darà qualcosina in più per il futuro, anche per tutto il calcio italiano".



SU EMRE CAN - "Se ne parla pochissimo, ma è stato un colpo importante da parte della dirigenza. Lo volevano tutte le big d'Europa e siamo riusciti a prenderlo noi. È un giocatore che dà tantissima sostanza, perfetto tatticamente e tecnicamente. È un tipico tedesco che sa giocare bene la palla, vedrete che sarà molto importante per la squadra".



SU CANCELO - "È un colpo importante, ho visto pochi giocatori che si sono inseriti nella Juve con la sua personalità, con la sua tecnica e con la sua vivacità. Credo che sarà importante in questa stagione, soprattutto in Europa".



SUGLI OBIETTIVI - "Gli obiettivi della Juve non cambiano mai. Quello che conta per noi è vincere ogni partita, lo vogliamo dimostrare fin dalla partita con il Chievo".