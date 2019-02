Il vicepresidente della Juve Pavel Nedved ha parlato a Sky Sport prima della gara contro il Frosinone: "Bonucci e Chiellini? Sono molto contento di recuperare giocatori importanti per noi, sono la nostra forza e sono molto esperti. Anche quelli che hanno giocato nelle scorse partite sono stati molto bravi, hanno lavorato molto bene."



SU DYBALA - "Dybala? Confermo quello che ha detto Paratici, è un nostro patrimonio ed è molto importante per noi. Non ha giocato titolare a Sassuolo ma è entrato molto bene e oggi gioca titolare, non vedo nessuna stranezza, anzi ci aspettiamo molto da lui perché è molto forte"."