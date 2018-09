Ai microfoni di Idnes TV, il vicepresidente della Juventus Pavel Nedved ha fatto il punto sulla situazione in casa bianconera. "Certo che siamo contenti di avere Cristiano Ronaldo, avremo bellissime partite proprio come quelle del Real, che affronterà il Viktoria Plzen - le sue parole -. La trattativa per Ronaldo? E' nato tutto nella testa del nostro direttore sportivo, eravamo a casa quando l'ha proposto a me e al presidente. Ci è piaciuta tanto, un grande entusiasmo. Sapevamo che stavamo facendo la cosa giusta. E quando abbiamo saputo della clausola rescissoria...".



SCUDETTI - "Serviva il giusto acquisto per compiere uno step ulteriore dopo aver vinto sette scudetti consecutivi", ha quindi aggiunto la 'Furia Ceca'. Che sulla Champions non si sbilancia: "Cercheremo di vincerla, è il nostro obiettivo".