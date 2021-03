. Una sorta di sliding doors che avrebbe potuto scrivererispetto a quello che oggi stiamo vedendo in casa bianconera. Sì perché nonostante tutto,salvo poi arenarsi sul rifiuto diche ha poi aperto la strada al suo approdo. E sentendo le parole pronunciate dal vice-presidente Pavel Nedved a Dazn quel rimpianto è ancora vivo e fresco per la dirigenza bianconera."Magari in Italia hanno scoperto Lukaku solo adesso che è all'Inter, ma noi sapevamo fosse un grande giocatore. Ne abbiamo seguiti tanti, ora non mi va di dire se abbiamo seguito anche lui". Un dribbling finale per cercare di non ricordare quella trattativa, ma i fatti testimoniano come lo scambio con ilfra lui eera a un passo dalla conclusione. Laavrebbe rinunciato allama avrebbe composto la coppia d'attacco più letale non solo della Serie A, ma anche dell'intero panorama calcistico.e non ne avrebbe fatto le fortune che oggi stanno vedendo i nerazzurri in mini-fuga in campionato. L'anno scorso non avrebbero portato l'Inter e giocarsi a lungo lo scudetto proprio coi bianconeri e, soprattutto. E sì, proprio l'Inter dimostra come un solo giocatore possa spostare così tanto gli equilibri tattici di una rosa.che sappia fungere da perno attorno a cui far ruotare in libertà Cristiano Ronaldo. Non è arrivatonon è arrivatoe nemmenoè stata la soluzione di ripiego, così come il rientro dicon Sarri. È lì, nel giorno in cui Lukaku non approdò in bianconero per andare poi all'Inter, che la storia recente della Juventus è cambiata. E il rimpianto