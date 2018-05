Pavel Nedved, vicepresidente della Juventus, ha parlato a margine del torneo di golf benefico organizzato dalla fondazione Vialli e Mauro. Ecco le sue parole sul campionato appena concluso: "Non ho voglia di fare polemiche, noi abbiamo vinto meritatamente, siamo i più forti d'Italia e non vado a fare ulteriori polemiche. Tutto questo per noi è talmente naturale, è così da 100 anni. Pensiamo solo ad andare avanti e a vincere altri trofei".



DA ALLEGRI A DYBALA - "Allegri è stato molto bravo, ha vinto quattro double, difficile chiedere di più. Bisogna fargli i complimenti. Dybala? Per noi è un giocatore molto importante e può migliorare ancora. Il futuro è suo".