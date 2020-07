Nell'immediato post-sorteggio di Champions League, il vice-presidente della Juventus, Pavel Nedved, ha commentato così gli accoppiamenti ai microfoni della Uefa.



PRIMA IL LIONE - "Prima di tutto dobbiamo passare il turno e sappiamo che ci aspetta un ritorno degli ottavi di finale molto difficile. Gli accoppiamenti sono molto stimolanti, del resto dai quarti in poi è difficile scegliere un avversario, perchè tutte le squadre sono forti".



REAL O CITY - "Sono due squadre che possono ambire alla vittoria finale e sarebbe in ogni caso una sfida molto difficile. Ora il nostro obiettivo comunque è arrivare in Portogallo. Questo nuovo format, con tre gare secche, è molto interessante per tutto il mondo del calcio, anche perché si giocherà in un periodo in cui normalmente il calcio è fermo".