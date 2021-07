Al termine della prima amichevole della nuova Juventus di Massimiliano Allegri ha parlato in tv il vice-presidente Pavel Nedved che ha fatto il punto sul mercato bianconero a partire da Ronaldo e passando per i discorsi rinnovi di Chiellini e Dybala.



NUOVA JUVE - "Sensazioni positive, lavoriamo da 10 giorni, lavoriamo molto e si vede nei giocatori. Abbiamo schierato 6 giocatori nati dopo i 2000, con altri più esperti. Siamo contenti, prima uscita, stiamo crescendo e piano piano miglioreremo".



RONALDO - "Cristiano Ronaldo torna, è convocato per lunedì 26 e rimarrà con noi".



RINNOVO DYBALA - "Cherubini è in contatto con il procuratore di Dybala, arriverà a Torino nei prossimi giorni e tutto sta andando come deve".



ALLEGRI E LE DUE PUNTE - "Allegri è molto carico, grande voglia di allenare e fare bene. Si vede che era fermo da due anni, ha fame ed è molto esperto, speriamo vinca come negli anni precedenti. Un piacere avere Dybala e CR7, un piacere farli giocare insieme, Max ha esperienza e sta studiando, per ora sta migliorando i ragazzi giovani".



CHIELLINI - "Chiellini è in vacanza, ci siamo sentiti, gli diamo tempo di recuperare e poi parleremo con calma"