Il Napoli non molla Nehuen Perez, l'Udinese spara alto: i prossimi passi

Marco Demicheli

Tra campo e mercato, il Napoli d'Arabia Saudita tiene dirtte le antenne su due fronti che in questo mese di gennaio devono riportare fiducia e risultati alla squadra di Walter Mazzarri. Dopo Traoré e Ngonge, gli obiettivi degli uomini mercato azzurri si spostano ora su centrocampo e difesa per arricchire e allargare la rosa a disposizione dell'allenatore toscano. Soprattutto c'è la necessità di prendere un centrale di qualità ed esperienza, se verrà confermata la scelta di Mazzarri di giocare con la difesa a tre schierata contro la Fiorentina nella Supercoppa Italiana.



OBIETTIVO NEHUEN - Una scelta che rende ancor più appetibile, per il club del presidente Aurelio De Laurentiis, Nehuen Perez. Il difensore dell'Udinese è infatti abituato a giocare a tre e non avrebbe quindi grossi problemi ad adattarsi in caso di trasferimento. Lui il preferito, davanti a Theate del Rennes, ma nonostante la voglia dell'argentino di provare a compiere questo salto in avanti nella sua carriera, l'Udinese non vorrebbe privarsene ora. E ha chiesto almeno 15 milioni di euro fissi come base di trattativa. Una cifra alta, su cui i due club stanno trattando: Nehuen e il Napoli spingono...