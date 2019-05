Per la Lazio è la rivelazione del 2019. Reti pesanti, tutte valide per i 3 punti: Felipe Caicedo ha segnato quanto Milik, 7 gol, più di Cristiano Ronaldo e Belotti. Inzaghi ci ha sempre creduto, ora l'attaccante dell'Ecuador lo sta ripagando nel migliore dei modi. Ha il contratto in scadenza nel 2020, bisognerà fare valutazioni da entrambe le parti.



CONTRATTO CAICEDO - L'ex Levante potrebbe volere l'ultimo contratto della sua carriera di giramondo, d'altra parte la Lazio vede in lui un possibile titolare aggiunto, in grado di accettare con grande professionalità la panchina per poi farsi trovare pronto. Se rimarrà, il prolungamento è certo, come riporta in rassegna stampa il Corriere dello Sport. Sono già arrivati interessamenti da Turchia e Cina, ora in casa Lazio si pensa solo a raggiungere gli obiettivi stagionali. Ma l'ipotesi di una sua partenza, al momento, sembra davvero remota