Anche noi italiani, da oggi, abbiamo la nostra Spoon River. Differente da quella americana raccontata e cantata dal poeta Edgar Lee Masters eppure altrettanto simbolica nella sua dolente teoria di voci che, raccolte dal vento, si spargeranno per il mondo intero a narrare ciascuno la propria storia di esseri viventi prima che un assassino mascherato le strappasse dal mondo. Non una collina, come quella inventata dallo scrittore statunitense, ma un pianoro all’interno di un parco.Più di diecimila morti, in pochi mesi, nell’intera provincia. E l’idea che quella mattanza avesse avuto inizio nel tempio del calcio, a Milano, durante una partita lasciava increduli e sgomenti.Di quei giorni esiste una fotografia che ha fatto il giro del mondo. Quella scattata dal balcone di una casa nella via della città nel momento in cuiAl dramma della morte, per i parenti idi quelle vittime, si sommavano la disperazione e l’angoscia di non poter conoscere neppure la destinazione dei loro cari. Venezia, Bologna e altre città. Lì, così distanti da casa, si sarebbe concluso il loro ultimo viaggio.. Anche il premier Draghi ha voluto donare una pianta. Un tiglio, per l’esattezza. Un albero che, fina dall’antichità era ritenuto il simbolo dell’amicizia, dell’amore e della longevità. Il sui fiori hanno un profumo intenso, dolce e inconfondibile. Sono i preferiti dalle api per la loro produzione di miele. E le api, è ben noto, indicano la sintesi più alta e utile della vita nel nostro pianeta.Un anno dopo purtroppo sembra che non sia cambiato ancora nulla. Cinquecento morti al giorno, mediamente, non sono freddi numeri ma persone. Si parla di luce in fondo al tunnel, ma anche allora si diceva la medesima cosa.Così che anche loro possano ascoltare il suono del vento il quale, dopo aver raccolto le voci degli abitanti della nostra Spoon River e le loro storie, le spargerà nell’aria. Voleranno altissimi, ovunque e per sempre, come palloncini colorati che non scoppiano mai.