Nella stagione del Covid e dell'incertezza, c'è un tema che ritorna in maniera continua e ininterrotta: è quello delle assenze, che si alternano partita dopo partita come sliding doors. Fuori alcuni, riecco altri: positività al virus, infortuni, squalifiche, turnover. Con un calendario così compresso, il susseguirsi di cambi è pressoché continuo. Ne sa qualcosa Stefano Pioli, da mesi abbonato alla parola emergenza provocata da stop che somigliano ai numeri periodici.Un rientro importante per Pioli e non solo. Perché Romagnoli è tra gli assett più preziosi dell'intera rosa.il contratto dell'ex Roma scade nel 2022, ma il Milan vuole evitare altri casi Donnarumma e Calhanoglu. Serve accorciare i tempi e trovare l'intesa: il capitano intende proseguire in rossonero, specie ora che la squadra ha trovato una precisa identità vincente. Il suo agente, Mino Raiola, si siederà al tavolo con la dirigenza una volta concluso il mercato e risolte le vicende più spinose - su tutte i rinnovi più imminenti.Intanto, però, testa all'attualità. E a quel derby da vincere da capitano.