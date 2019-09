Sebino Nela è intervenuto a TmwRadio parlando di Milan: " "Giampaolo è un allenatore che voleva anche la Roma, ci ha fatto vedere grandi cose con una squadra come la Samp che era normale. La differenza la fanno i calciatori e non credo che il Milan abbia una grande squadra. E' una squadra che può arrivare sesta o settima. Piatek? Non è diventato scarso. Kessiè non è quello visto all'Atalanta. Biglia? I grandi calciatori sono altri. Paquetà è innamorato dei suoi numeri. Tutti devono dare qualcosa in più, non si può scaricare tutto sempre sull'allenatore".