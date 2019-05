Sebino Nela, ex terzino nella Roma degli anni Ottanta, è intervenuto ai microfoni di MC Sport per parlare di Antonio Conte: "Me lo immagino più sulla panchina dell’Inter che in altri club di Serie A. Attenzione però al Bayern Monaco, un club che vuole investire tanto e che in estate ha pronta una vera e propria rivoluzione: potrebbe essere un progetto molto intrigante per il tecnico leccese. Se fossi in lui, non ci penserei un attimo e andrei in Germania."