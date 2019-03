Sebino Nela, ospite della trasmissione 'Maracanà' su RMC Sport, ha messo in guarda la Juventus dalle insidie inglesi in Champions League: "La Juve dovrà rispettare tutte le altre squadre in Champions: Liverpool e Manchester City sicuramente sarebbero da evitare. Non me la sento di dire che sia la più forte di tutte, ha eliminato l'Atletico Madrid ma non era la squadra migliore."



Nela ha anche detto la sua sull'Inter, impegnata questa sera in Europa League: "L'Eintracht Francoforte non è il Barcellona, non posso pensare che i nerazzurri non riescano a vincere e passare il turno: sono attrezzati per questo tipo di partite."



Infine una battuta sulla Roma, squadra in cui giocò come terzino per 12 stagioni: "Schick non è una prima punta, si adatta a fatica. Con un centravanti vicino può invece fare bene e sono curioso di questa nuova soluzione che adotterà Ranieri. Deve essere rivalutato, è stato il giocatore più pagato nella storia del club".