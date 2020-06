Non pubblico le foto dell'elefantessa morta con il cucciolo in grembo, in India, xché sono aberranti.

Le avevano offerto ananas riempiti di petardi...sono esplosi squarciandole bocca e pancia. Non aveva mai fatto del male a nessuno. Anche oggi, l'umanità ha dato il peggio di sé.. pic.twitter.com/bLNwakTpMl — MRita Gallozzi (@GallozziMrita) June 4, 2020

Il 5 giugno è la giornata consacrata al nostroche quest'anno è dedicata alla biodiversità, con lo sloganè stata istituita nel 1972 dall'Onu attraverso l'introduzione del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente.e sott'acqua e riguarda ogni aspetto della salute umana, fornendo aria e acqua pulite, cibi nutrienti, conoscenze scientifiche e fonti di medicina, resistenza naturale alle malattie e mitigazione dei cambiamenti climatici. La modifica o la rimozione di un elemento di questa rete influisce sull'intero sistema di vita e può produrre conseguenze negative".​Anche il mondo del calcio è direttamente coinvolto e già da tempo Fifa e Uefa si sono mosse.per favorire la messa in atto di eventi con il più basso impatto ambientale possibile. Sì perché uno studio della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa ha stimato cheTanti sono e saranno i messaggi dedicati via social alla #giornatamondialedellambiente o #WorldEnvironmentDay per dirla all'inglese e anche dal mondo del calcio non mancano i messaggi solidali. Uno su tutti, il primo, quello del difensore della- Messaggi incredibilmente positivi, che peròed è stata ripresa mentre, agonizzante, moriva mettendo la testa sott'acqua. Immagini crude e violente, segno che per salvare il nostro pianeta bisogna agire e cambiare subito!.