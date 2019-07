Settantacinque minuti a cento all'ora, tanta corsa nella doppia fase, tanta generosità, anche tanti (inevitabili) errori. Il primo test della stagione ha mostrato il solito Blaise Matuidi anche in una Juve completamente diversa, almeno nelle intenzioni, come quella di Maurizio Sarri. Una prima amichevole che in quanto tale lascia delle indicazioni che possono essere smentite facilmente. Ma che ha anche confermato una sensazione che ha preso corpo già dalla nomina del nuovo tecnico bianconero: Matuidi non è proprio il suo centrocampista ideale. Non per valore assoluto, Matuidi resta un top tra i centrocampisti dinamici e di quantità, pur essendo molto di più. Ma per caratteristiche, quello che serve è un centrocampista differente. E con un contratto in scadenza tra un anno, ecco che per Matuidi sembra concretizzarsi sempre di più l'ipotesi della cessione.



CI PENSA MINO – La Juve lo valuta tra i 20 e i 25 milioni, nonostante il contratto in scadenza e i 32 anni di età è convinta di poter ottenere la cifra sperata considerando curriculum e continuità di rendimento del centrocampista francese. Corteggiato dal Manchester United, una delle isole felici di Mino Raiola, chiamato a trovare una soluzione in tempi brevi. Il Paris Saint Germain sarebbe più che interessato a riabbracciarlo, Leonardo è un suo grande estimatore, ma i primi segnali lanciati parlano di un'offerta al ribasso anche considerando i 20 milioni (più bonus) incassati due anni fa: valutarlo allo stesso modo, non rientra nei piani del Psg. Che deve gestire anche la concorrenza del Monaco, un'ipotesi che stuzzica la fantasia di Matuidi, che pure vorrebbe tentare ancora l'assalto ad una competizione europea, possibilmente la Champions. C'è Raiola al lavoro dunque, la Juve attende con relativa ansia: nel passaggio da Allegri a Sarri anche qualche insostituibile si ritrova sul mercato. Come Matuidi, almeno per ora.