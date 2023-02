Domenica alle 18:00 si sfideranno Juventus e Fiorentina allo Stadium. Una gara che dalle parti di Firenze viene sempre seguita con un certo trasporto. Ma al di là della suggestività della sfida in sé, c'è un duello che andrà in scena in campo che merita particolare attenzione. Si tratta di quello fra Dusan Vlahovic e Nikola Milenkovic, nemici sul rettangolo verde, ma amici fraterni fuori dal campo.



A SECCO - Da quando è arrivato un anno fa all'ombra della Mole, Vlahovic ha giocato 3 partite contro la Viola, ma in nessuna è riuscito ad andare a segno. E lo zero alla casella dei gol dell'ex deve rimanere tale anche domenica, questo quanto si auspica il difensore Viola Milenkovic, che dovrà marcare proprio l'attaccante serbo domenica. "In campo non ci sono amici, conta solo vincere", disse Nikola prima della sfida dell'andata. Fuori dal campo le cose sono però ben diverse e i due sono legati da un rapporto quasi fraterno nato fra le fila del Partizan. Se ne dimenticherà, però, Milenkovic nei 90 minuti della sfida di domenica, il suo obiettivo è di lasciarlo ancora a secco contro i gigliati. Questo quanto scrive stamani Tuttosport.