Chi gioca?

Un acquisto oneroso come quello di Neres lascia intendere che il brasiliano verrà impiegato con una certa continuità, anche per cercare di rompere un trend negativo che da inizio agosto ha visto il Napoli non trovare il gol nemmeno una volta tra amichevoli e partite ufficiali. Sia Neres sia Politano, comunque, dovrebbero andare sempre a voto grazie ai cinque cambi.