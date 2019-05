#Torino, tensione in allenamento tra Rincon e Sirigu pic.twitter.com/EQPe4ajIAw — calciomercato.com (@cmdotcom) 8 maggio 2019

Nervi un po’ troppo tesi in casain vista della volata finale in campionato. Nell’allenamento di questo pomeriggio Salvatoree Tomas, due tra i migliori elementi della squadra di Walter Mazzarri, sono stati protagonisti di una lite in mezzo al campo. Il portiere e il centrocampista sono addirittura quasi arrivati alle mani ma il pronto intervento dei compagni di squadra, in particolare Emilianoe Lorenzo, ha evitato il contatto tra i due.Sirigu ha poi abbandonato il campo sul quale si stava allenando lanciando a terra guanti e la felpa che indossava. La lite tra i due calciatori del Torino sembrerebbe essersi scatenata dopo un botta e risposta avvenuto durante la partitella di fine allenamento. Una volta tornata la quiete in campo, Walter Mazzarri ha poi fatto proseguire la seduta di preparazione alla gara di domenica contro il Sassuolo.