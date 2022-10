Non è male la classifica delin Premier League:di Haaland, pur con una partita in più;. Eppure dalle parti di Enfield. Questo perché non è la prima volta che gli Spurs deludono in un big match - è arrivato un pesante 3-1 nel North London Derby proprio con i Gunners - e anche indopo 2 vittorie, un pari e una sconfitta contro i portoghesi.Perché il: in tempi recenti è arrivato secondo in Premier, in finale di Champions, insomma. E per questo è stato chiamatomilioni di euro netti a stagione al momento della firma sul contratto. Se non altro, il terzo posto in campionato rispecchia la classifica degli allenatori più pagati Oltremanica: davanti a lui Klopp e Guardiola, coperti d'oro da Liverpool e Manchester City.- Arrivato a Londra nell'autunno del 2021 al posto di Nuno Espirito Santo, ha visto arrivarein una stagione logicamente di assestamento. Quindi in estate è stata mantenuta e rinforzata in maniera massiccia l'ossatura della squadra:. Un saldo, fra entrate e uscite, diIl tecnico pugliese è sempre stato un focoso, non deve sorprendere se tante volte alza un po' i toni con i suoi giocatori. Ma quelLa frustrazione per non essere ancora al top è evidente, e intanto c'è: "Penso che il mio contratto non sia importante in questo momento. La cosa più importante è cercare di preparare molto bene la partita con il Manchester United". Cosa che, visto il risultato, non è riuscita molto bene...