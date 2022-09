L'ad del Sassuolo, Giovanni Carnevali, intervistato da Gazzetta.it, parla dell'ex neroverde Gianluca Scamacca: "Nessun club italiano ha fatto richieste per Scamacca? No, e questo ci dispiace. Mi avrebbe fatto piacere vederlo ancora nel nostro campionato, è un giovane ed è in Nazionale. Il valore di mercato però era alto e in Italia la situazione è difficile. Per fortuna ci sono i club di Premier che possono permetterselo. Siamo soddisfatti di questa cessione".