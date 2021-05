Si è conclusa con un nulla di fatto la vicenda che vedeva protagonista Francesco Totti, oggetto dell'esposto presentato da alcuni procuratori lo scorso 11 febbraio per denunciare la presunta attività da agente dell'ex capitano della Roma pur non avendo requisiti per svolgere l'incarico.



La Commissione Agenti della FIGC ha deciso di archiviare l'inchiesta dopo aver sentito anche i ragazzi che fanno parte della CT10 di proprietà di Totti e del socio, nonché agente Fifa, Giovanni DeMontis. Inizialmente, l'attività di Totti consisteva principalmente nello scouting, mentre negli ultimi mesi, da "agente domiciliato", ha iniziato a svolgere la professione di procuratore a tutti gli effetti a fianco di DeMontis. Senza commettere alcun tipo di illecito, come fa sapere la Commissione Agenti.