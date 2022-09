Non capita tutti i giorni e quando capita è giusto riconoscere e apprezzare chi sa voltare pagina e azzerare antiche diatribe. E' accaduto che la Gazzetta per analizzare l’esplosione del fenomeno Napoli abbia intervistato Gianluca Fiorini definito dalla giornalista Fabiana Della Valle, “intermediario di giocatori che segue tutto il calcio e tiene rapporti le 5 principali leghe calcistiche”. E fin qui non ci sarebbe nulla di insolito se non che proprio Fiorini, nel 2015, aveva denunciato per diffamazione pluriaggravata (art. 595 c.p.) Andrea Monti, Direttore della Gazzetta stessa, per mancato controllo, e Andrea Tosi, firmatario del pezzo pubblicato il 20 febbraio 2015, nel quale si dava conto di come Daniele Cacia avesse definito pubblicamente, in conferenza stampa, il Fiorini come uno stalker, per via della frequenza, contenuto e tono dei messaggi che l’attaccante del Bologna riceveva dall’agente. Immediata la reazione del Fiorini che depositò atto di denuncia-querela contro Andrea Monti e Andrea Tosi che furono rinviati a giudizio per diffamazione pluriaggravata. All’esito del dibattimento, celebrato avanti al Tribunale di Milano il 14 novembre 2017, il Giudice, Gaetano La Rocca, assolveva dal reato loro ascritto Andrea Tosi perché il fatto non costituisce reato e Andrea Monti perché il fatto non sussiste, ritenendo “ampiamente rispettato il limite della continenza” dell’articolo, le cui “notizie riportate sono anche vere” . Secondo il Tribunale di Milano “Fiorini si era reso protagonista, con il ripetuto invio dei messaggi - vuoi tramite sms, vuoi tramite l’applicativo Whatsapp – nei confronti di attività moleste, inopportune ingiuriose e talvolta anche minacciose…..Attività che hanno portato a diversi deferimenti e alla inflizione di sanzioni previste dalla giustizia sportiva…come correttamente riportato dal giornalista nel suo articolo”. Vittime di tali attività denigratorie ed offensive, Carmelo Milazzo, AD del Catania, per cui a Fiorini furono comminati dagli organi di giustizia FIGC 2 mesi di sospensione della licenza il 20 giugno 2014, Roberto Zanzi, D.G. del Bologna, per cui a Fiorini fu comminata, il 12 novembre 2015, l’inibizione di 7 giorni, Carlo Osti, D.S, della Sampdoria, per cui a Gianluca Fiorini, il 19 ottobre 2015, fu inflitta l’inibizione di 1 mese e Giuseppe Marotta, A.D. Juventus, al quale Gianluca Fiorini inviò n. 61 SMS prima delle ore 09.00 o dopo le ore 20.30, nel periodo 28/08-05/11 2014, comportamento che costò al Fiorini 18 giorni di inibizione, decisi il 19/10/2015.

Lo spazio e la foto a colori dedicata all’intermediario dimostrano che porgere l'altra guancia talvolta è possibile.