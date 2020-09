Così si è messo in mezzo per tentare di difendere un amico circondato da unE’ stato l’ultimo atto compiuto da Willy su questa terra.. Quelle arti marziali che non prevedono soltanto la cura e l’attenzione per il gesto fisico ma soprattutto una preparazione morale e filosofica in grado di erigere l’uomo a entità superiore e non abbassarlo riducendolo peggio che una bestia feroce.I quattro assassini, dei quali non voglio neppure fare i nomi tanto è il disgusto che provo nei loro confronti, sono stati arrestati e quando verrà accertata ufficialmente la loro responsabilità verranno giudicati perche a mio avviso di preterintenzionale non ha proprio nulla perché è stato assolutamente intenzionale per i colpi studiati inferti al povero Willy. Andranno in carcere, certamente,. Nessuno, sia chiaro, deve pensare manco lontanamente alla pena di morte ma neppure alla possibilità di vederli circolare liberi per strada tra una decina di anni. Un silenzio tombale dovrebbe avvolgerli.L’assurdo e straziante delitto si è consumato in un paesino della Ciociaria dove tutti conoscono tutti e sanno ogni cosa di ciascuno. Si chiamano comunità.Assassini potenziali travestiti da sportivi che andavano in giro a picchiare per conto dei pusher o di chiunque li ingaggiasse per dare una lezione qualcuno. Eppure nessuno ha mai mosso un solo dito per fare in modo che quei delinquenti dal fisico scolpito venissero neutralizzati dalle forze dell’ordine prima che accadesse ciò che fatalmente era scritto dovesse succedere. Addirittura, allucinante ma anche esplicativo per capire in che razza di società viviamo, il commento della madre del capobranco: