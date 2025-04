Nessuna scelta in tempi brevi, sarà un lungo casting per il ds: Furlani attende, il Milan non vuole sbagliare

. Se il presente rossonero non risponde esattamente a tale sostantivo, ecco che il futuro deve forzatamente arrivare a questo fondamentale obiettivo per far ripartire un progetto che, nel corso della corrente stagione, non ha saputo rispettare i traguardi e le aspettative che la dirigenza e la proprietà si erano fissati all’inizio dell’annata.Per riporre la basi del successo,Non sarà una scelta semplice, specialmente dopo che la trattativa che doveva portare Fabio Paratici in rossonero è tramontata e si è sciolta come neve al sole dopo la fumata nera degli scorsi giorni.– al suo interno –

– legato da un contratto con l’Atalanta –Il dirigente ha creato asset economici e tecnici per le società con le quali lavora e ha lavorato e al Milan sono arrivate referenze più che positive sul suo conto: la sua capacità di lavorare in un team e una presenza mediatica ristretta solo a quando necessario, sono due fattori assolutamente graditi a Giorgio Furlani. Non bisogna dimenticare, però, il profilo di– sotto contratto e blindato con il Napoli – e quello diIl dirigente albanese è una candidatura avanzata dal senior advisor di RedBird Zlatan Ibrahimovic e tra le caratteristiche che più piacciono al gruppo di lavoro c’è la sua abilità di lavorare anche nei rapporti all’interno degli spogliatoi.

: una persona competente, che sappia vincere e portare al successo il Milan, che conosca al meglio le dinamiche del campionato italiano e che sia perfettamente abile a lavorare in un gruppo dove le decisioni sono e rimarranno, in ogni caso, di natura collegiale, con la voce dell’AD Giorgio Furlani che rimarrà l’ultima a essere ascoltata, in quanto plenipotenziaria come definito anche dal patron Gerry Cardinale.Ma il quesito rimane sempre il medesimo:Il Milan ha intenzione di cominciare il prima possibile la programmazione di una nuova stagione che, senza Europa, diventerebbe un anno zero nel corso del progetto targato RedBird.e organizzare il lavoro per l’annata sportiva 2025/26.

– Inoltre,– in qualità di amministratore delegato –Nelle prossime settimane, ci saranno senz’altro nuovi confronti con i vari candidati, secondo una strategia precisa già consolidata nell’universo Milan., dicevamo,– come riporta Sky Sport -di fondamentale importanza per il mondo rossonero.

