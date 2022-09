Lo diciamo e scriviamo dal 22 di maggio: scudetto meritato e vinto dal Milan, non perso dall’Inter. Perché nella scorsa stagione, tutti i giocatori di Pioli sono migliorati, e molto. A fine campionato, non erano più quelli che lo avevano cominciato, perché i valori in tal senso non sono cristallizzati.visibile da tutti: da supposto talento a giocatore straordinario, come non ce ne sono altri in Italia e ce ne sono pochi anche nel mondo.Era più o meno quello che chiedeva Maldini a scudetto appena vinto, quello che gli avevano ipotizzato gli arabi di Investcorp, prima di essere scavalcati da Gerry Cardinale nella corsa alla proprietà del club rossonero.2 ragazzi così poco conosciuti che ogni volta c’è da verificare come si scrivono i nomi, nomi che peraltro lo stesso Milan si è ben guardato da inserire nella lista Uefa, segno che ci vorrà un po’ prima che possano essere effettivamente utili alla causa. Dest è un'altra storia, fra un mese può essere titolare sul lato oggi più debole del MIlan.Detto questo e nonostante ciò, nessuno oggi in Italia ha il gioco e i giocatori del Milan, oltreché la consapevolezza della propria forza.Ogni mese faremo un aggiornamento di questa griglia: ci sono più di 300 partite da giocare, le insidie degl’impegni internazionali, l’incubo degl’infortuni che già tanti protagonisti hanno subìto.e chi lo nega non tiene in gusto conto l’importanza di Perisic nelle ultime due stagioni. Altro che Lukaku. E ugualmente chi dice che sia stato Perisic a volersene andare, finge di non sapere che a campionato finito non aveva ancora una squadra, mentre l’Inter da 4 mesi aveva comprato il suo sostituto (Gosens, preso peraltro già infortunato). Se non è un errore questo, gli errori non esistono.La Champions arriva nel momento apparentemente peggiore: può servire per la svolta, ma anche nel calcio i miracoli sono cosa rara.(tutti, compresi quelli davanti alle tv), dellavedremo stasera, ma entrambe sono in linea con le aspettative dell’ambiente. Non così la Juventus, che anche a Firenze non ha brillato (eufemismo), s’è soprattutto difesa, spegnendosi dopo il gol segnato senza nemmeno essersi prima accesa ed è stata salvata solo da un ottimo Perin.Non si vede ancora nulla, stavolta nemmeno Vlahovic lasciato senza senso 90 minuti in panchina nella partita che più di tutte avrebbe voluto giocare.Ha avuto tutto o quasi ciò che voleva, compreso un giocatore come Di Maria che a quasi 35 anni non può essere l’unica soluzione per tutto. Serve anche qualche idea, e rapidamente.@GianniVisnadi