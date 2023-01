Si ricomincia dopo quasi 2 mesi, e nemmeno stavolta Inzaghi è libero di schierare la squadra che aveva in mente.C’è Lukaku, ed è la novità più grande, ma c’è soprattutto il Toro Martinez, campione del mondo, per quanto da riserva. A Torino si sono appena affacciati in campo Paredes e Di Maria, mentre Lautaro è già pronto a rimettersi l’Inter sulle spalle. Anche questo fa la differenza.Il Milan fa acqua da ogni parte, il Napoli ha scoperto il gusto acre della sconfitta, per quanto in amichevole, della Juve meglio non parlare, ché dove si gira sono guai e dolori e tutto deve ancora cominciare. Da quando si sono ritrovati, i nerazzurri hanno battuto Salisburgo, Reggina e Sassuolo e pareggiato in casa del Betis, che non è una grande di Spagna, ma è quinta nella Liga.Giocarla potendo scegliere chi mandare in campo, almeno in attacco, è privilegio che Inzaghi non ha da fine agosto. C’è chi pensa a un’Inter guardinga, preoccupata di Kvara e delle sue sgasate, ma Inzaghi se la giocherà come ha sempre fatto quando contava, provando a vincere prima che a non perdere, perché ogni risultato diverso dalla vittoria avrà il senso della sconfitta, a meno 11 c’è poco di che pareggiare.che ha Skriniar in scadenza e non riesce a farlo firmare, nonostante le promesse del giocatore e le parole cariche di ottimismo di Marotta. Ma sono passati 2 mesi e di rinnovo non c’è traccia, poche settimane ancora e Skrniar sarà libero di accordarsi ufficialmente con chi vuole (se non l’ha già fatto di nascosto).L’impressione è che oggi valga più di allora, anche perché nel frattempo Lukaku dovrebbe avere raggiunto l’autonomia minima di un’ora e c’è sempre Dzeko, riposato e motivato e all’inseguimento del rinnovo, con cui fare quadrare i conti.@GianniVisnadi