Nessuno ha la panchina dell'Atalanta: il vantaggio di Gasperini nella volata per lo Scudetto

E' interessante la statistica che ieri, durante il “Club” di Sky Sport, è stata mostrata per evidenziare l'incidenza che le sostituzioni hanno avuto nel corso del campionato di Serie A. Un dato che, arrivati a 12 giornate dalla conclusione del torneo, inizia ad assumere una certa rilevanza soprattutto per la rincorsa degli obiettivi più importanti, a partire dallo(ad una settimana dallo scontro diretto del “Maradona”)dopo il largo successo di Empoli. Ecco, proprio, impegnata nel prossimo fine settimana in casa contro il Venezia,nella lunga volata per il titolo.

– pur essendo il primo fuori dalla coppe europee da inizio stagione e in corsa ancora per tutto il secondo –e per entrambi sono soprattutto i reparti di centrocampo e attacco quelli che sono stati oggetto di minori rotazioni e che hanno portato qualcosa di meno in termini di statistiche., che soprattutto in estate ha lavorato per allungare l'organico per affrontare al meglio un calendario fittissimo di impegni ma che alla lunga si è snellito con la duplice eliminazione da Coppa Italia e Champions League,e ai ripetuti intoppi che hanno intaccato il rendimento del reparto difensivo (Kolasinac, Toloi, Djimsiti e Hien).Ebbene,, essendo una delle due squadre coinvolte nella corsa Scudetto a non avere altre distrazioni all'infuori del campionatoe di qualità da qui a fine maggio. Il Napoli si è scoperto carente di alternative al terzetto formato da Anguissa, Lobotka e McTominay e, con un Lukaku in appannamento e senza più Kvaratskhelia, non può pensare di reggere a certi ritmi con la sola riscoperta di Raspadori. L'Inter ha ampiamente dimostrato di non ritenere all'altezza della situazione le riserve di Lautaro e Thuram e anche a centrocampo Frattesi, Asllani e Zielinski non valgono Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan nella testa dell'allenatore.invece, indipendentemente dalle polemiche interne,Toloi, Cuadrado, Ruggeri e anche il giovane attaccante Vlahovic.La volata per lo Scudetto è alle porte e nessuno può contare sulle risorse dell'Atalanta.