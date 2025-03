Nesta: "Al Milan si festeggiava forte solo per la Champions, agli Scudetti sono abituati. Alla Lazio abbiamo festeggiato un mese"

Getty Images

, attuale tecnico del Monza, ha rilasciato un’ intervista al canale YouTube di Prime Video Sport. L’ex giocatore del Milan, assieme a Luca Toni, si è soffermato sui suoi momenti storici in rossonero e sulle differenze fra vincere con i meneghini e avere successo alla Lazio.“Ne abbiamo vinti pochi. Tre finali di Champions e poi vinciamo solo due scudetti… Il club era più predisposto alla Champions, anche la gente. In Champions difficilmente sbagliavamo partita, mentre se andavamo a giocare a Reggio Calabria, per dire, magari pareggiavamo. Il mister è più predisposto alla Champions, vedi anche ora al Real Madrid. La società era per la Champions, ma anche la gente: si accendeva, era diverso il clima”.

“Fortissimo. Poi hanno avuto la bravura di mettere dentro due-tre giocatori che non conosceva nessuno come Ricardo Kaká: è arrivato che sembrava un postino. Ma andava a duecento all’ora, nessuno si aspettava che andasse così forte. Thiago Silva veniva dalla Russia, ci si chiedeva chi fosse. Invece era fortissimo. Thiago Silva, Stam, Maldini, Kaladze… Gente fortissima”.“Il primo. Era un anno in cui eravamo usciti dalla Champions e così abbiamo rimesso la stagione su. Però lo scudetto che mi rimane più nel cuore è quello che ho vinto con la Lazio. Perché a Milano scudetti, coppe… Sono abituati. Festeggi un giorno. A Roma abbiamo festeggiato un mese. Al Milan si festeggia forte quando si vince la Champions”.