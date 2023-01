Alessandro Nesta non ha perso il tocco. Il difensore che ha fatto la storia del Milan si è cimentato in una sfida tutt'altro che agevole tentando di colpire con il pallone un gong a 30 metri di distanza, posto alla fine di una piscina. Una sfida che proprio l'ex giocatore ha definito "difficile, ma divertente". Eppure i colpi di classe non sono mancati, con Nesta che si è premurato di sottolineare: "Io sono un difensore non un numero 10, ricordatevelo".