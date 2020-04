Sandro Nesta si è confessato, senza remore, nella diretta Instagram con l'amico Bobo Vieri: ​“Lazio?Mai sarei andato via. Poi per quello che ho fatto al Milan, mi è andata alla grande. Prima non volevo andare da nessuna parte. Due anni prima di andare al Milan, Hierro del Real Madrid mi disse di venire lì. Io risposi, ma sei matto, devo restare alla Lazio. Poi è successo un casino, sono andato al Milan e ringrazio Dio, mi sono imposto a livello internazionale. Percorso alla Lazio bellissimo, ultimo anno pesante, non potevo più stare. Spogliatoio un casino, non pagavano, io ero capitano, stressante, si era rotto tutto. Quando sono andato al Milan è stata una liberazione, al Milan si gioca solo al calcio”.



Le tre partite peggiori: “Il primo è un derby contro la Roma dove ho fatto danni. Due che mi hanno levato il sonno, la finale dell’Europeo persa contro la Francia e Istanbul. Domani ripenso a quella finale di Champions League appena sveglio. Ti chiedi come mai, com’è potuto succedere…”.