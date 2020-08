"Nesta ma una chiamata a Pirlo l'ha fatta?"

Intervistato da Dazn al termine della sfida persa contro il Pordenone, l'allenatore del Frosinone, Alessandro Nesta ha commentato così la gara"Erano rimaste poche forze in campo, pensavamo finisse 0-0. Tremolada poi s'è inventato il gol del vantaggio. Oggi sembrava che qualche giocatore avesse le ruote sgonfie, siamo stati sfortunati"."Abbiamo perso Novakovich per un problema alla caviglia, per noi, ma soprattutto in B, è utile un giocatore così: fa salire la squadra, sterza... Poi ho fatto entrare Camillo Ciano, scegliendo di giocare con le due punte "piccole". Purtroppo abbiamo pochi ricambi in mezzo al campo: giocano sempre gli stessi"."Sappiamo che non è finita, col Cittadella abbiamo dimostrato di non mollare, ce la giocheremo con piena fiducia. Non so come giocare al ritorno, un'alternativa è certamente il 4-3-3. Dobbiamo creare di più con gli esterni di centrocampo. Abbiamo sofferto il Pordenone nel corso dell'anno ed è stato così anche oggi, ma peccato: poteva benissimo finire in parità.""Gli è capitata così, fra capo e collo, ma è carico e farà bene"