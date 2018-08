Il nuovo progetto del Milan convince gli ex, non solo quelli tornati in società ma anche quelli che seguono i rossoneri da lontano. Intervistato da Sky Sport Alessandro Nesta, ora allenatore del Perugia, ha promosso il nuovo corso del Diavolo: "Gattuso è un martello vivente, lo era da calciatore e lo è da allenatore. Sono felice che sia tornato lui con altre persone di spicco che hanno fatto la storia del club, mi piace molto questo progetto fatto di figure importanti con idee ben chiare: avere uomini di blasone che facciano da tramite tra il passato e il futuro è fondamentale, la storia non va cancellata e al Milan ora ci sono persone che sanno come si vince".