Nesta punge Inzaghi: "Lui era sempre in campo e il 4° uomo marcava a uomo me. Fallo sul gol subito? Non l'ho ancora capito..."

AFP via Getty Images

L'allenatore del, ha presentato in conferenza stampa la fondamentale sfida salvezza contro il. Una gara che lui stesso ha definito da dentro o fuori per evitare la retrocessione e che segue quella, discussa ancora oggi, contro. L'ex-difensore di Milan e Lazio, con due battute è tornato proprio sull'arbitraggio della gara coi nerazzurri."Dopo la gara con l’Inter ho messo in chiaro l’obiettivo. Col Parma sarà decisiva, dobbiamo solo vincere, non ho mai alzato l’asticella così tanto. A volte però non è una cosa buona. È l’ultima chiamata e dobbiamo rispondere, altrimenti è finita"

- "L'arbitraggio? Il quarto uomo era sempre vicino a me e già non va bene. C'era Simone con tutto il bene che gli voglio che era sempre in campo perciò non va bene. Si può sbagliare e si può fare, mi ha ammonito perché ho forzato dopo che mi aveva avvisato, ma dall'altra parte c'era più casino"."Gli episodi? Il gol non l'ho ancora capito. Se l'ha spinto o non l'ha spinto se è entrato o non entrato. Io ho protestato per dei falli grossi a metà campo. L'arbitro dà una direzione e non la deve cambiare".