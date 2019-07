De Paul è in vacanza da una settimana dopo essere stato protagonista in Coppa America. L’argentino ha firmato un contratto con l’Udinese fino al 2023, ma difficilmente resterà in Friuli. Le sue parole sono state inequivocabili: "Voglio una squadra che giochi la Champions League". Per ora si sono fatte avanti ma in maniera timida squadre importanti, ma che la Champions non la disputeranno: la Roma davanti alla richiesta di 35 milioni è "scappata".



In uscita anche Fofana. Per l’ivoriano si era mossa l’Atalanta che sentendo le richieste bianconere (15 milioni) pare aver cambiato obiettivo. Il suo sostituto dovrebbe essere il turco Tokoz per il quale il Besiktas continua a chiedere 12 milioni. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, adesso per l’Udinese c’è da battere anche la concorrenza del Torino. Infine per l’attacco dovrebbe essere questione di giorni l’ufficializzazione dell’arrivo di Nestorovski. Machis è andato al Granada (Liga), per 3 milioni.