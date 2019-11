L'attaccante macedone dell'Udinese, Ilija Nestorovski ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Erano quattro partite che facevo di tutto per segnare. Pali, parate, gol annullati. Finalmente ce l'ho fatta, ma dispiace comunque per la sconfitta con la Sampdoria. Nel primo tempo in campo c’è stata solo l’Udinese. Poi purtroppo l’espulsione di Jajalo ha cambiato la partita. Ma ripartiamo per preparare al meglio la gara con la Lazio di domenica".



"Il mio obiettivo continua a essere quello di arrivare a 10 gol, sarebbe un sogno. Se ho un idolo? Il mio idolo sono io. Ho voluto l'Udinese, sapevo che club era e adesso ho visto come è organizzato. Non ti manca nulla, curano i più piccoli dettagli, tu devi solo pensare a giocare. Bene. Bubnijc e Perica me ne avevano parlato spesso in termini positivi. E io e la mia famiglia volevamo rimanere in Italia".

"Gotti ci ha dato tanta tranquillità in un momento difficile. Ha saputo trovare le parole giuste. Perché sa come prenderci. Ha dei modi che piacciono tanto alla squadra e ha fatto sentire tutti i giocatori importanti".



"Elmas è fortissimo. Ha una spiccata personalità ed è già da tre anni con noi in nazionale. Per spiegarle come è fatto, le dico solo che ha in testa di vincere il Pallone d’oro tra tre anni. Capito il ragazzo? Pandev invece stupisce ogni giorno anche me. Va per i 37 anni e arriva in nazionale che non vede l’ora di allenarsi. Per noi resta un simbolo".

"Guardo sempre cosa fa e per fortuna sta andando bene. Io non scordo il passato e per questo dico grazie a Maurizio Zamparini: in Italia mi ha portato lui".