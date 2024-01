Netflix entra nel mondo dello sport. Niente calcio, accordo da 5 miliardi con la WWE

La notizia è di quelle da registrare e sottolineare, perché rappresenta un passo avanti, una svolta, che potrebbe essere epocale. Dopo Amazon con Prime Video anche Netflix ha deciso ufficialmente di entrare nel mondo delle trasmissioni live sportive. No, non nel calcio, nonostante i tentativi fatti dalle leghe calcistiche europee, non ultima la Serie A con il bando poi dato a Dazn/Sky per le stagioni 2024-2029, ma nello sport entertainment targato WWE.



Dopo la cessione del 51% delle quote societarei da parte dello storico proprietario Vince McMahon al gruppo Endeavor Group Holdings che proprietario anche della UFC, la WWE ha raggiunto un accordo per la trasmissione live sulla piattaforma Netflix di WWE Raw, lo show che va in onda LIVE ogni lunedì notte (orario italiano).



L'accordo sarà valido per 10 anni e prevede un investimento di oltre 5 miliardi di dollari a favore del gruppo che produce show, live show e pay per view a pagamento dedicati al Wrestling Entertainment. Un cambio di strategia di Netflix che fa ben sperare anche il mondo del pallone perché rappresenta un cambio di rotta netto nelle strategie di sviluppo del brand per gli show televisivi.