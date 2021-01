Aspettando la supersfida della Befana, il Milan scaccia le 'streghe' di Benevento, respinge per l’ennesima volta il sorpasso dell’Inter che scende sempre prima in campo ed evita di farsi condizionare la partita dal discutibile arbitraggio di Pasqua e dei suoi collaboratori.. Il penalty su Rebic era netto e provocato dall’ingenuo e incauto Tuia, invece il 'rosso' a Tonali non aveva ragion d’essere. Non si capisce il motivo per cui il VAR abbia richiamato l’attenzione su quel fallo già sanzionato dal direttore di gara. Una volta convocato alla tv, l’impressione è che Pasqua abbia voluto in qualche modo compensare il mancato rigore per fallo di Diaz su Caprari, rigore puntualmente concesso nella ripresa e sbagliato dallo stesso Caprari.. La squalifica di Tonali peserà anche e soprattutto tra due giorni contro la Juventus perché, ancora una volta, l’unico possibile partner per lo straripante Kessiè è il modesto Krunic.Dopo il rigore sbagliato da Caprari, bene ha fatto Pioli a conservare le preziose energie di Calabria, Kjaer e Rebic. Il croato non ha fatto gol, ma è stato decisivo quando si è procurato il rigore e quando ha dato a Leao l’assist del 2 a 0.. Il portoghese, spesso criticato dagli stessi tifosi rossoneri, ha sfornato un’altra prestazione di alto livello in fase di conclusione, di rifinitura (suo l’assist a Kessiè per il clamoroso palo del finale) e anche di copertura. Dopo il gol-flash che gli ha fatto centrare il record di Reggio Emilia, Leao ha impreziosito il suo campionato con una perla da campione assoluto. La velocità con la quale raggiunge il lancio di Rebic che sembrava ormai preda del portiere è impressionante. Ma lo è ancora di più la disinvoltura con la quale guarda Montipò, che rientra tra i pali e pennella una perfetta traiettoria vincente. Classe e naturalezza in quel gesto tecnico che ho visto in gente come Baggio, Van Basten, Ibrahimovic e Vieri. Il gol di Leao mi ricorda proprio la famosa pennellata di Bobo quando vestiva la maglia dell’Atletico Madrid.