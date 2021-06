Nessun provvedimento a carico della federcalcio tedesca e di Manuel Neuer per la fascia arcobaleno pro-diritti Lgbt portata al braccio dal portiere, capitano della Germania, nelle partite contro Francia e Portogallo.



Lo fa sapere l'Uefa spiegando di aver preso in esame la questione e di aver concluso che Neuer "sta promuovendo una buona causa".



Quindi niente multa per la federazione e per il giocatore.